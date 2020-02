Nei piani della creatrice di Power c'era uno spin-off ispirato a Better Call Saul

Nelle scorse settimane è giunta la notizia che Starz ha deciso di espandere il franchise di Power ordinando una serie prequel e ben tre spin-off. Nonostante il pieno di contenuti in arrivo, però, la creatrice Courtney Kemp ha rivelato un suo altro progetto, che al momento è stato accantonato.

L'idea era quella di fare uno spin-off incentrato su uno dei personaggi più amati dello show, l'avvocato Joe Proctor (interpretato da Jerry Ferrara). Lo show, inoltre, sarebbe stato ispirato a Better Call Saul, la serie prequel di Breaking Bad che vede per protagonista Saul Goodman. Nelle intenzioni dell'autrice, infatti, c'era la volontà di approfondire la storia del personaggio e mettere sotto i riflettori il suo passato prima degli eventi della serie madre.



Kemp ne ha parlato con TV Line: "tempo fa volevo realizzare una sorta di Better Call Saul con Proctor. Ho pensato che sarebbe stato uno show eccezionale, ma io e Jerry stiamo lavorando su altri progetti". I fan purtroppo non avranno occasione di vedere questo serie, ma potranno compensare con tutti gli altri prodotti in arrivo e nei giorni scorsi hanno potuto ammirare anche il teaser Power Book II: Ghost, con

Michael Rainey Jr. nel ruolo di protagonista. Ricordiamo che Ghost sarà ambientato subito dopo il finale di Power e "si concentrerà su Tariq e sulla sua nuova vita", come si legge nella descrizione ufficiale.