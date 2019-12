I piani di Lagertha in Vikings 6 sconvolgono suo figlio Bjorn

Dopo aver visto i primi due minuti di Vikings 6, i fan della serie TV di History Channel potranno avere una nuova anticipazione della trama della stagione grazie ad un video in esclusiva di TV Line, in cui troviamo Lagertha discutere insieme al figlio Bjorn.

Il filmato è presente nel link della fonte in calce alla notizia, nel corso del minuto e mezzo possiamo vedere una scena in cui sono presenti il personaggio interpretato da Katheryn Winnick e suo figlio. È proprio Bjorn che inizia ad annunciare i suoi piani per il futuro: la sua ambizione infatti sarebbe quella di ampliare la sua presenza in tutta la Scandinavia, aumentando il numero delle loro stazioni commerciali. Nel corso del suo discorso ammette che per riuscire nell'impresa avrà bisogno dell'aiuto della sua famiglia, in particolare della madre. Il suo stupore risulta evidente, una volta che Lagertha annuncia di aver deciso di ritirarsi a vita privata, essendo ormai stanca delle continue lotte e spargimenti di sangue.

Siamo ormai alla vigilia della premiere che andrà in onda domani, 4 dicembre, la cui durata si aggira sulle due ore e che ci mostrerà il pericoloso viaggio di Ivar "il Disosssato", a seguito della sua sconfitta, inoltre assisteremo ai tentativi di Bjorn di seguire le orme di suo padre, alla guida di Kattegat. Come sapete questa sarà la stagione conclusiva della serie, ma non disperate, History ha già in programma un seguito di Vikings, show disponibile in Italia su Netflix.