I piani originali per il finale della prima stagione di Titans prevedevano...

Sapete quella sensazione che in molti hanno avuto, guardando il primo episodio della seconda stagione di Titans, che quello sarebbe potuto essere un ottimo finale per la prima stagione? Beh, questi molti, stando ai piani originali dei creatori, non ci erano andati troppo lontano...

A quanto pare, la prima stagione di Titans non si sarebbe dovuta concludere in modo così aperto, ma un dodicesimo episodio intitolato Raven avrebbe dovuto fare da chiusura. Episodio che è poi diventato in parte il primo della seconda stagione dello show.

Per cominciare, siamo stati "privati" di un paio di apparizioni: la Doom Patrol, quella della serie tv spin-off di Amazon Prime Video (qui potete leggere la nostra recensione di Doom Patrol), avrebbe dovuto fare la sua comparsa nella battaglia contro Trigon, proprio come... Nightwing (in precedenza, anche Brenton Thwaites aveva parlato di un posticipo dell'introduzione di Nightwing nella storia).

Il ruolo di Raven (Teagan Croft) sarebbe cambiato non poco, in quanto avrebbe dovuto viaggiare fino ad Azarath per completare i 300 giorni di allenamento necessari.

Inoltre, avremmo visto con un certo anticipo i costumi di Donna e Kory, assieme all'introduzione di Cyborg (per il quale, tuttavia, non era ancora stato scelto l'attore).

Ai microfoni di TV Line, lo showrunner di Titans, Greg Walker, aveva spiegato ai tempi del cambio le motivazioni dietro la scelta del "taglia e cuci": "Abbiamo cannibalizzato alcuni elementi dal dodicesimo episodio per la premiere. Abbiamo pensato che sarebbe stato un così buon cliffhanger alla fine dell'undicesimo, e volevamo avere un opening ancora più grande. Avevamo questa grande idea, e i nostri amici alla DC hanno acconsentito". Walker ha poi concluso spiegando come Trigon meritasse un episodio tutto suo, "del tipo con cui potresti lanciarci una stagione".

E voi, cosa ne pensate? Vi è piaciuto il finale della prima stagione di Titans, o avreste preferito vedere la versione originale? Fateci sapere nei commenti.