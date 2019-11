Il piano di Alice sarà quasi ultimato nel midseason finale di Batwoman

La vendetta di Alice era stata la protagonista della puntata precedente, come avete potuto vedere dal promo di Batwoman, adesso la serie si appresta a concludere la prima parte della sua stagione di esordio, mostrandoci quale sarà il piano ideato dall'avversaria di Kate Kane

L'emittente televisiva The CW ha infatti condiviso sinossi ufficiale e immagini della puntata intitolata "A Mad Tea-Party", ecco quindi tutte le anticipazioni sulla trama disponibili: "Kate e Alice continuano a considerarsi prima sorelle e poi nemiche, nel frattempo Alice e Mouse mettono a punto il loro piano più diabolico ideato finora. Mary invita Kate ad un evento in onore di Catherine e Jacob prende alcune decisioni che non convincono Kate. Nella puntata saranno inoltre presenti Meagan Tandy e Camrus Johnson". Alla regia troviamo Holly Dale, mentre la sceneggiatura è opera di Nancy Kiu.

In calce alla notizia potete trovare anche le prime foto ufficiali, che ci mostrano il teso confronto tra le due sorelle. La puntata andrà in onda domenica primo dicembre, a cui farà seguito una pausa invernale, non prima però di aver rivisto il personaggio di Kate Kane nell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, dove dovrà scontrarsi contro l'Anti-Monitor.

Infine vi lasciamo con le nostre prime impressioni su Batwoman, show con protagonista Ruby Rose nei panni della cugina di Bruce Wayne.