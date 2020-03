Il piano di Negan verrà spiegato: la showrunner di The Walking Dead 10 tranquillizza i fan

La puntata intitolata Walk With Us ha avuto successo tra i fan di TWD e i sorprendenti eventi ci hanno rivelato anche chi sia stato a far uscire Negan di prigione. Alcune questioni restano però irrisolte e a parlarne arriva la sceneggiatrice di The Walking Dead, Angela Kang.

"Dalla comparsa di Carol, capiamo che i due avevano un piano, e lo esploreremo nelle prossime puntate. Ma Negan è Negan. Come fai a controllare cosa ha in programma? È sempre importante per me essere sincera nei confronti del personaggio di Negan. Ha un problema di egoismo, in fin dei conti. Credo che stia provando a redimersi, ma c'è sempre quel confine... ed è interessante per me vedere che a volte rientra in quella zona grigia", ha dichiarato ad Enterteinment Weekly.

Negan ha infatti ucciso Alpha attirandola in trappola. La sua adesione al clan dei Sussurratori si è alla fine rivelata una farsa messa in piedi con la complicità di Carol, che ha fatto evadere Negan per poter ottenere vendetta per il figlio. La sceneggiatrice non si è però voluta sbottonare più di tanto su come Negan e Carol abbiano instaurato il loro legame e sui dettagli del loro piano: "Sarà tutto svelato. Non dirò altro al riguardo per il momento".

È dunque probabile che le prossime puntate si concentreranno proprio sul trattare la questione, soprattutto ora che la villain principale è morta. Se ciò sarà fatto per mezzo di flashback o attraverso i dialoghi è tutto da scoprire. Speriamo solo che vengano risolti alcuni paradossi narrativi evidenziati anche nella nostra recensione della puntata 12 di TWD, legati soprattutto all'illogico comportamento di Carol, che aveva in precedenza messo in pericolo il gruppo pur sapendo di poter contare su Negan.