Star Trek Picard, parla lo showrunner: "Tutte le stagioni dello show sono autonome"

Il co-showrunner Akiva Goldsman ha parlato della seconda stagione di Picard, proprio mentre tutti iniziano a lavorare alla terza. Secondo quanto dichiarato la prossima season di Picard sarà leggendaria. Ma ecco cosa ha detto Goldsman.

Come molti sapranno la seconda stagione di Picard porterà il ritorno di Q di John de Lancie, Guinan di Whoopi Goldberg e della regina Borg di Annie Wersching. Si tratterà di un viaggio nel tempo nel 21° secolo, colmo di azione e sorprese .

La domanda che è sorta spontanea, dal momento che mentre si lavorava ancora alla seconda, si stava girando ancora la terza, è se le stagioni saranno effettivamente legate tra di loro. Goldsman ha subito chiarito che si tratterà di season autonome, cosa che ha dato alla crew sicuramente la possibilità di lavorare con grande anticipo sulla terza. Tuttavia lo showrunner ha ammesso di voler pensare che "le stagioni si parlino tra di loro", perché seguendole si scopre che c'è effettivamente una crescita.

Picard 2, in ogni caso, sarà molto "delicata", soprattutto per il personaggio di Q, che in un certo senso potrebbe rovinare tutto. Come? Ascoltate l'intervista di cui troverete il video in cima all'articolo!

Intanto Patrick Stewart conferma: Picard 3 sarà l'ultimo atto dello show.