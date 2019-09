La piccola Cailey Fleming di The Walking Dead sarà anche in Creepshow

La giovanissima Cailey Fleming, che ha debuttato nella nona stagione di The Walking Dead nel ruolo di Judith, collaborerà ancora col regista Greg Nicotero in Creepshow, la sua nuova serie antologica horror. L'attrice, che ha interpretato anche la giovane Rey in Star Wars: Il risveglio della Forza, l'ha annunciato con un post su Instagram.

"Sono davvero entusiasta di poter finalmente annunciare che sono in Creepshow! Grazie Greg Nicotero per questa opportunità! Lavorare a questo progetto è stato molto divertente e non vedo l'ora che possiate vederlo tutti! Il 26 settembre non arriverà mai abbastanza presto!" recita il post della dodicenne Cailey.

Il cast di Creepshow, in arrivo su Shudder entro la fine dell'anno, continua quindi ad arricchirsi. Stando a quanto è stato annunciato finora, tra gli interpreti ci saranno David Arquette (Scream), Adrienne Barbeau, Tobin Bell (Saw), Big Boi , Jeffrey Combs (Star Trek), Kid Cudi, Bruce Davison (Longtime Companion, X-Men), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Dana Gould (The Simpsons, Stan Against Evil), Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer) e DJ Qualls (The Man in the High Castle, Supernatural).

La prima stagione di Creepshow includerà anche episodi basati su storie di autori pluripremiati e acclamati come di Joe Hill, di Joe R. Lansdale, Kasey Lansdale, Keith Lansdale, David J. Schow, John Harrison e Christopher Buehlman.

Nel frattempo, però, potremo vedere Cailey Fleming nella stagione 10 di The Walking Dead, dal prossimo 6 ottobre su AMC. Lo stesso Greg Nicotero assicura che Judith non lascerà la serie. Nella nuova stagione di The Walking Dead 7 personaggi diventeranno series regulars.