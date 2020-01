La piccola Emma di Friends è cresciuta e ha risposto a una battuta di Chandler del 2003

Mentre il pubblico americano deve dire addio a Friends su Netflix, la piccola Emma si è svegliata dal suo lungo riposino e ha risposto a una battuta fatta da Chandler (Matthew Perry) in un episodio del 2003.

In The One with the Cake (questo il titolo della puntata in questione), infatti, Chandler e Monica (Courteney Cox) avevano registrato un messaggio divertente per festeggiare il diciottesimo compleanno di Emma, la figlia di Ross (David Schwimmer) e Rachel (Jennifer Aniston).



"Ciao Emma", esordisce Chandler, "è il 2020. Ti stai ancora godendo il riposino?". "Siamo zia Monica e zio Chandler, a proposito. Potresti non riconoscerci perché non parliamo con i tuoi genitori da 17 anni", aggiunge Monica e poi Chandler rincara: "eravamo sposati, ma poi abbiamo perso un fine settimana insieme e le cose si sono disfatte... per colpa tua!"



Ora che siamo davvero nel 2020, Noelle Sheldon, l'attrice che interpretava Emma (insieme alla sorella gemella Cali) ha risposto a quel messaggio, dopo tutti questi anni, con un post esilarante su Instagram, pubblicando una foto in cui si è photoshoppata nel mitico Central Perk: "mi sono appena svegliata dal più bel riposino di sempre, felice 2020!!", ha scritto l'attrice, che poi ha augurato un anno felice ai suoi follower.

Cosa ne pensate di questa risposta, giunta a una tale distanza di tempo?



Intanto, si stanno diffondendo diverse voci su una possibile reunion di Friends da parte di HBO Max e la stessa Jennifer Aniston ha commentato tali rumor dichiarando "ci stiamo provando".