La piccola Nick pianifica la sua vendetta nel teaser trailer di No Good Nick

Netflix ha rilasciato sui suoi canali social il primo trailer della sua prossima dramedy series con l’attrice Melissa Joan Hart (Sabrina, vita da strega). In No Good Nick ci sarà il ritorno sullo schermo di Sean Astin, l’indimenticabile interprete di Samvise Gamgee nella trilogia de Il Signore degli Anelli.

Annunciato nel settembre 2018 e creato da David H. Steinberg e Keetgi Kogan, No Good Nick è uno show originale incentrato sulla tredicenne Nicole, da cui prende il titolo il serial. La storia vede Nicole infiltrarsi in una famiglia al fine di distruggere le loro vite. Quando la ragazza conoscerà meglio i membri di questa famiglia, tuttavia, la sue sete di vendetta nei loro confronti si andrà pian piano spegnendo per lasciare spazio a dei sentimenti più benevoli. Il cambiamento di prospettiva potrebbe così mandare in fumo il suo piano di vendetta originario.

No Good Nick vede la partecipazione della giovane attrice Siena Agudong nei panni della protagonista. Alla ragazza si affiancano Melissa Joan Hart, l’indimenticabile Sabrina Spellman in Sabrina, vita da strega, Sean Astin (Il Signore degli Anelli, Stranger Things). Andy Fickman è a bordo del progetto in cabina di regia. La prima stagione della serie dramey sarà composta da ben venti episodi e verrà distribuita su Netflix a partire dal prossimo 15 aprile.

Dopo un promo poster pubblicato ad inizio mese e che vi riproponiamo in calce alla notizia, Netflix ha rilasciato il trailer in cui vediamo la piccola protagonista tagliare una foto che la riguarda e inserirla nel ritratto di famiglia mentre spiega le proprie ragioni di vendetta di fronte alla telecamera.

È evidente che il personaggio impersonato da Sean Astin, il padre di famiglia, si fida di Nick e proprio per questo vorrà darle il benvenuto in questa famiglia surrogata, le cui dinamiche relazionali nel corso degli episodi potrebbero mutare man mano che i vari quesiti verranno snocciolati.