Un video di Jessica Jones 3 anticipa il look di Hellcat?

Tra ringraziamenti, addii e sorprese, una clip dell'episodio di Jessica Jones diretto dalla star Kristen Ritter, rivela un costume di un personaggio che forse non ci aspettavamo.

La terza e ultima stagione di Jessica Jones arriva su Netflix a metà di questo mese e sembra che abbia ancora nuove sorprese in serbo per i fan. Un video dietro le quinte pubblicato martedì, mostra una clip dell'episodio diretto da Kristen Ritter stessa, e pare che sia anche la prima apparizione sullo schermo di Hellcat. Nei fumetti, la sorella adottiva di Jessica, Patricia Walker (Rachel Taylor), agisce anche da sola sotto lo pseudonimo di Hellcat, sfoggiando un completo blu e giallo, in genere con cappuccio e artigli, anche se poi si è evoluto nel corso degli anni. Il filmato dietro le quinte sembra mostrare Trish che si aggira per le strade con una maschera, indossa abiti neri dalla testa ai piedi, tra cui una giacca con un colletto alto tirato sul naso e un berretto nero che copre la testa. È un frammento breve, ma inconfondibile, a circa metà del trailer.

Ci sono anche delle scene dove la vediamo imparare a combattere e fare persino alcune acrobazie. Ovviamente, il vestito minimalista non assomiglia all'abito che Trish indossa nei fumetti, ma sappiamo che lo show di Netflix della Marvel ha reso noto il fatto di aver realizzato i costumi molto lentamente, prendendosi tutto il tempo. Lo stesso Daredevil non ha indossato il suo abito bordeaux fino alla fine della prima stagione, così come Luke Cage, che vediamo nel suo costume sono una volta durante un flashback. Che Trish indossi una versione del costume di Hellcat o meno lo scopriremo presto, ma è chiaro che in questa terza stagione per lei ci saranno molti combattimenti.

La featurette mostra Taylor e Ritter che discutono il loro ruolo nell'episodio diretto dalla star dello show. "Stiamo seguendo il punto di vista di Trish", afferma Ritter. "Così posso approfondire il suo personaggio e le sue motivazioni". Sembra una promessa piuttosto diretta questa sul ruolo di Trish nella prossimo capitolo. L'introduzione di un nuovo supereroe nella stagione finale è una mossa coraggiosa, ma è esattamente ciò che ha reso Jessica Jone e tutto l'universo Marvel di Netflix un grande successo.