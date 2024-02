Piccoli brividi 2 diventa antologica: Disney+ svela la trama della nuova stagione

Quale sarà la trama di Piccoli Brividi 2? La fortunata serie tv di Disney+ basata sui romanzi di RL Stine è stata rinnovata per una seconda stagione qualche giorno fa, ma sono già emersi i primi dettagli sulla trama.

Disney Branded Television ha confermato che la serie tv di Piccolo Brividi sarà antologica, il che vuol dire che dopo la conclusione della prima stagione il prossimo arco narrativo avrà un cast del tutto nuovo e una storia completamente originale slegata dalla precedente: stando a quanto rivelato dal comunicato stampa ufficiale, la storia di Piccoli brividi 2 seguirà due fratelli adolescenti che un giorno scoprono terribile una minaccia annidata nella loro casa, e da quel momento si innescano una serie di eventi che li porterà a svelare un mistero oscuro. Esplorando l’ignoto, i due si ritroveranno invischiati nella storia di cinque adolescenti che scomparvero misteriosamente nel 1994.

La nuova stagione sarà composta da otto episodi e presenterà un nuovo capitolo della saga di Piccoli Brividi con un tocco antologico: una storia, un'ambientazione e un cast nuovi di zecca basati sulla serie di libri di RL Stine, bestseller mondiali di Scholastic. "Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro dei nostri sceneggiatori, dei produttori, del cast e della troupe e della visione che hanno portato nella prima stagione, apprezzata da una nuova generazione di fan assieme a quelli che sono cresciuti nell'iconico mondo di R.L. Stine", ha dichiarato Katherine Pope, president of Sony Pictures Television Studios. “Proprio come quando si apre un nuovo libro della serie Piccoli Brividi, non vediamo l'ora di vedere come gli sceneggiatori ribalteranno le aspettative esplorando la serie con un taglio antologico. Grazie a Disney Branded Television, che rimane un partner costante in questo viaggio meravigliosamente spaventoso".

Vi ricordiamo che la prima stagione di Piccoli brividi è disponibile in esclusiva su Disney+.