Piccoli Brividi: arriva una nuova serie live-action tratta dai libri di R. L. Stine

È Deadline a rendere noto che Piccoli Brividi, la celebre serie di romanzi per ragazzi scritti da R.L. Stine che ha dato vita a diverse trasposizioni sul grande e piccolo schermo, verrà adattata in una nuova serie live-action da Sony Pictures TV e Scholastic Entertainment.

Lavorerà allo show anche Neal H. Moritz, produttore delle due pellicole di Piccoli Brividi uscite rispettivamente nel 2015 e 2018.

"Piccoli Brividi a tenuto i bambini e le famiglie attaccate alle poltrone per quasi 30 anni, e siamo davvero entusiasti di collaborare con Sony Picturs Television e Neal H. Moritz per portare nuovamente in vita questo brand per la generazione di oggi" ha dichiarato Iole Lucchese, presidente di Scholastic Entertainment. "Da serie di libri di fama mondiale alla trasmissione su licenza e persino film live-action con Jack Black, Piccoli Brividi rimane incredibilmente popolare e non vediamo l'ora di presentare le nuove avventure per dare ai fan ancora più brividi."

Oltre alla Lucchese, parteciperanno al progetti in veste di produttori esecutivi anche Caitilin Friedman, Pavun Shetty e lo stesso Moritz. Il titolo non ha ancora una distribuzione ufficiale.

Pubblicata per la prima volta nel 1992, Piccoli Brividi è la collana di libri per ragazzi più venduta di sempre con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo, essendo stata tradotta in ben 32 lingue. Il brand ha ricevuto ancora più popolarità con l'uscita dell'omonima serie tv antologica del 1995, la cui prima stagione è attualmente disponibile su Netflix.



Vi ricordiamo che, per quanto riguarda i film, R. L. Stine ha confermato che per il momento non è in sviluppo nessun seguito di Piccoli Brividi.