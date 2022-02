Piccoli Brividi: Disney Plus annuncia la serie live-action dei libri horror!

Piccoli Brividi sta tornando in tv per il servizio di streaming on demand Disney Plus con una serie tv sviluppata dal produttore del franchise di Fast & Furious e dal regista di Pokémon Detective Pikachu.

Come riportato da Variety, il servizio di streaming on demand Disney+ ha ordinato ufficialmente una serie di dieci episodi, serie della quale si era iniziato a parlare per la prima volta nell'aprile 2020. A differenza della serie degli anni '90, un'antologia che adattava un racconto diverso di RL Stine ad ogni episodio, la nuova serie di Piccoli Brividi racconterà un'unica storia nel corso della sua prima stagione.

La vicenda seguirà cinque ragazzi delle scuole superiori che scatenano accidentalmente ogni sorta di entità soprannaturale nella loro cittadina, e dovranno mettere da parte le loro differenze e lavorare insieme per sistemare le cose. Il produttore esecutivo di Fast & Furious, Neal H Mortiz, sarà il produttore esecutivo della serie, mentre Rob Letterman, regista di Detective Pikachu e del film di Piccoli Brividi del 2015, dirigerà il primo episodio. La sceneggiatura sarà scritta da Nick Stoller, co-sceneggiatore di The Muppets e The Muppets: Most Wanted.

Questo non è il primo adattamento di RL Stine che Disney+ ha portato sui propri schermi, dato che la piattaforma qualche mese fa ha pubblicato la prima stagione di Just Beyond, ispirato all'omonima graphic novel.