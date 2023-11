Piccoli Brividi, Disney+ farà anche la seconda stagione?

Se siete cresciuti negli anni novanta siamo più che certi che avrete letto almeno uno dei Piccoli Brividi. Questi brevi romanzi horror hanno avuto un successo mondiale e sono stati, per molti appassionati, il primo contatto con il genere dell'orrore. Questo però è solo uno dei motivi che hanno spinto verso la realizzazione di una nuova serie tv.

Mentre ci preoccupiamo di chiedervi se avete letto la nostra recensione di Piccoli Brividi, oltre oceano sembrerebbe che si stia già parlando di una eventuale seconda stagione dello show approdato sulla piattaforma Disney+.

Al momento sembrerebbe che ci siano buone possibilità in tal senso, dato che lo spettacolo è stato visto per 594 milioni di minuti dai molti spettatori. Durante una recente intervista per Decider, i produttori esecutivi hanno discusso del futuro della serie: "Credo sia uno di quei momenti in cui vogliamo goderci il frutto di tanto duro lavoro prima di pensare a quello che dovremo fare in futuro, Ma stiamo incrociando tutti le dita", riferisce Hilary Winston.

Come abbiamo visto, nel finale del decimo episodio Kanduu viene sconfitto, anche se a caro prezzo. Margo ha usato la magia oscura per resuscitare Isaiah dopo che si è sacrificato per salvarla, le conseguenze di questo gesto potrebbero essere approfondite nel futuro dello show.

Voi che ne pensate? Avete visto Piccoli Brividi? Se ve la foste persa ecco anche la nostra recensione di Nessuno ti Salverà.