Piccoli Brividi e Fear Street, l'autore R.L.Stine conferma: nuovi progetti in arrivo!

L'autore R.L. Stine è una figura fondamentale tra i giovani fan dell'horror, grazie alle sue serie di Piccoli Brividi e Fear Street, che hanno riscosso un enorme successo nel corso degli anni. Come ben sappiamo, diverse di queste opere si sono trasformate in progetti live-action. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta in futuro.

Piccoli Brividi è stato trasposto in due film live-action nel 2015 e nel 2018 e lo stesso Stine ha rivelato che ce ne sono altri in sviluppo. La scorsa estate, tre film di Fear Street hanno debuttato su Netflix, con l'autore che ha anche anticipato che potrebbero esserci altri film del franchise in arrivo.

"Si parla ancora di altri film di Piccoli Brividi e ho sentito anche delle voci su altri film di Fear Street per Netflix, perché i primi sono andati così bene la scorsa estate", ha rivelato Stine a Yahoo! "Quei film mi hanno un po' scioccato, perché erano tutti R-rated e non ho mai fatto nulla R-rated! Tutti quegli adolescenti venivano tagliati. Ero tipo, 'All'improvviso, ho fatto un film slasher!'"

Intanto, sappiamo che una serie live-action di Piccoli Brividi è stata confermata ed è in arrivo su Disney+, con l'autore che ha confermato che lo show non sarà antologico come i suoi libri.

"Non sono davvero nel giro dello show televisivo, ma quello che so è che non sarà una serie antologica, sarà una storia continua", ha scherzato l'autore. "Ma onestamente, non ne ho sentito parlare più di così."