Piccoli Brividi: Justin Long si aggiunge al cast della serie Disney+

Il live-action, targato Disney+, di Piccoli Brividi è stato annunciato ad inizio anno e i fan dei libri già temono per una possibile trasposizione poco aderente al lavoro di R.L. Stine. Tra dubbi ed incertezze, una cosa è certa: Justin Long è stato appena annunciato nel cast ufficiale della serie.

La notizia del cast in aggiornamento non può che far ben sperare sul progetto Disney che, evidentemente, sta andando avanti nonostante una data di uscita ufficiale non sia stata ancora resa nota. Dalle pagine di Variety si può leggere che: "Long interpreterà Nathan Bratt, un nuovo insegnante che sviluppa un legame terrificante con omicidio soprannaturale vecchio di decenni".

Secondo la sinossi rilasciata dal sito ufficiale Disney, la serie si concentrerà su di un gruppo di cinque liceali che scatenano forze soprannaturali sulla loro città. Forze che, lavorando sinergicamente, dovranno imparare a gestire. Tra amicizie e rivalità tenteranno di salvare la città e, nel farlo, impareranno tanto sulla loro adolescenza e sul passato dei loro genitori.

Questo progetto non è di certo il primo nel quale i romanzi di R.L. Stine vengono presi e rimaneggiati per una versione cinematografica. Ci sono stati, infatti, due lungometraggi di Goosebumps tra il 2015 ed il 2018, che hanno mescolato insieme varie elementi dell'universo di Piccoli Brividi.

