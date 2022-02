Piccoli Brividi, il live-action Disney sarà troppo morbido? I fan sono terrorizzati

Tremano dal terrore gli accaniti fan di Piccoli Brividi, la nota e prolifica saga di letteratura per ragazzi dal genio R.L. Stine. Il terrore che il nuovo live-action ordinato da Disney, a differenza della serie di fine Anni '90, risulti troppo addolcito per un pubblico troppo impressionabile, come quello dei più piccoli su Disney+.

Al 2018, ammontavano a 62 romanzi nella saga principale e ad altri 170 circa fra racconti e spin-off, le pubblicazione di R.L. Stine sotto il cappello di Goosebumps, la notissima serie di letteratura horror per ragazzi, che rimane oggi nell’olimpo del settore dell’editoria tout court rimanendo la saga di romanzi per i più giovani (horror e non) più venduta al mondo. Una bell’impegno quindi, per chi decida di approcciarsi a un mostro sacro come Stine e farci una serie in live-action, soprattutto perché dovrà competere con diversi adattamenti già realizzati.

Nel 2015 è arrivato il primo adattamento cinematografico con protagonista, fra gli altri, Jack Black nei panni dello scrittore Stine, fra i film di Halloween consigliati da Netflix. Nonostante la pellicola non abbia riscosso un così stratosferico successo di pubblico, anche perché aveva scelto appunto la strada della comicità, scommettendo su Black e lasciando in gran parte inespresso tutto il frangente spooky, gli fece seguito un sequel nel 2018. Ora la Disney ha ufficialmente annunciato una nuova serie in live action di Piccoli Brividi, scatenando reazioni contrastanti. Da eguagliare, infatti, ci sarebbe anche l’originale adattamento per piccolo schermo andato in onda fra il 1995 e il 1998. Un prodotto decisamente demodé, che nel corso però delle sue 74 puntate ad arco autoconclusivo riuscì a rispecchiare tutta l’aura della saga di Stine.

Oggi, rimettersi al lavoro a partire da quelle premesse è pressoché impossibile, ma il rischio che il marchio Disney risulti soverchiante rispetto a quella che è poi la cifra originale con cui Stine portò avanti la serie, è alto. È questo il timore dei fan più accaniti, che nelle ultime ore successive all’annuncio si sono fatti sentire sui social – trovate alcuni post in calce all’articolo – implorando la major di non “annacquare” o “addolcire” troppo l’adattamento per renderlo digeribile ai più piccoli. Anche perché, sia la serie di romanzi che quella del ’95, pur spaventando, si rivolgevano allo stesso pubblico.

Disney+ collabora con Sony Pictures per la realizzazione del live-action, di cui ha ordinato 10 episodi per una prima stagione. La serie sarà scritta e prodotta da Nick Stoller e Rob Letterman, il regista del film del 2015 che qui dirigerà anche il primo episodio. La trama, in parte simile alla pellicola di Letterman, sarà incentrata su cinque ragazzi che dopo aver risvegliato le mostruosità del passato dovranno salvare la propria cittadina dalla distruzione, scoprendo anche le esperienze passate dei loro genitori: in linea, a tratti, con l’approccio generazionale di It.

“Piccoli Brividi ha tenuto i bambini e le famiglie con il fiato sospeso per quasi 30 anni e siamo molto entusiasti di collaborare con Sony Pictures Television e Neal H. Moritz per ridare vita a questo marchio duraturo in un modo nuovo e fresco per la generazione di oggi”, ha detto Iole Lucchese, Presidente di Scholastic Entertainment. Voi cosa vi aspettate dal revival? Ditecelo nei commenti!