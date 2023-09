Piccoli Brividi: la mitica saga rinasce su Disney+ nell'inquietante trailer ufficiale

La nuova serie tv di Piccoli Brividi, a oltre tre anni dall'annuncio ufficiale, si è finalmente mostrata al pubblico di abbonati di Disney+ con il primo trailer ufficiale, rilasciato in questi minuti.

Ispirato alla popolare saga di libri di R.L. Stine, la nuova serie tv di Piccoli Brividi rappresenta il secondo passaggio in live-action per il franchise, e debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ a partire dal prossimo venerdì 13 ottobre.

Il primo trailer di Piccoli Brividi, che potete vedere comodamente nel player disponibile all'interno dell'articolo, anticipa la storia di un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio oscuro e inquietante per indagare sulla tragica scomparsa di un adolescente di nome Harold Biddle, avvenuta trent'anni prima e legata in qualche modo ai loro genitori. Naturalmente, i fan possono aspettarsi molti riferimenti ai libri della saga di Piccoli Brividi, con l'apparizione di Slappy anticipata verso la fine del filmato promozionale.

Secondo quanto riferito, la serie di Piccoli Brividi includerà elementi dei libri 'Say Cheese and Die', 'The Haunted Mask', 'The Cuckoo Clock of Doom', 'Go Eat Worms' e 'Night of the Living Dummy'. La serie reboot è sviluppata da Nicholas Stoller e Rob Letterman, col cast che include Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig, Will Price e Justin Long.