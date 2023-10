Piccoli Brividi farà paura? 'Volevamo che fosse spaventoso, ma non splatter'

Il prossimo 13 ottobre debutterà in streaming su Disney+ la nuova serie di Piccoli Brividi, adattamento dell'omonima saga letteraria di R.L. Stine, già adattata nel corso degli anni '90 in una serie televisiva e arrivata anche al cinema recentemente con due adattamenti con protagonista Jack Black. Ma questo nuovo adattamento farà paura ai fan?

Nel corso di una recente intervista, il produttore della nuova serie Pavun Shetty ha parlato della sfida di questo adattamento e della scelta di non scadere nello splatter più gratuito:

"Stiamo parlando di un'evoluzione. La serie originale degli anni '90 era molto antologica e siamo stati fortunati ad avere accesso a tutti i libri. Dovevamo quindi decidere se fare uno show in cui ogni episodio fosse puramente autoconclusivo con un nuovo cast e un nuovo tema, o se fare qualcosa di più seriale?".

Shetty ha proseguito: "Penso di aver realizzato un po' un ibrido che si orienta più verso la natura seriale. Abbiamo deciso di prendere cinque dei libri più popolari e di inserirli nei primi cinque episodi, dove si segue un personaggio diverso, che attraversa le diverse infestazioni di uno di questi libri. Quindi c'è una natura indipendente in quello che stanno facendo, ma poi a metà della stagione si rendono conto che stanno tutti attraversando questa situazione individualmente e si uniscono, e da quel momento in poi fanno squadra per sopravvivere e salvare la città. E poi abbiamo preso degli Easter egg da vari libri e li abbiamo inseriti nel resto della stagione".

Per quanto riguarda la natura horror dello show, il produttore ha spiegato che durante la produzione si è sempre cercato il giusto equilibrio nel dosare le scene più spaventose:

"Volevamo che lo show avesse la stessa sensazione che trasmettevano i libri, che le battute fossero un po' più taglienti, ma non inappropriate. Che gli spaventi fossero un po' più intensi, ma mai splatter o cruenti". Su queste pagine trovate il trailer di Piccoli Brividi.

Immergendo gli spettatori in un mondo di mistero e suspense, la nuova serie di Piccoli Brividi segue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio oscuro e contorto per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori.

La serie ha come protagonisti Justin Long (Barbarian) e Rachael Harris (Lucifer), insieme ai nuovi arrivati Zack Morris (EastEnders), Isa Briones (Star Trek: Picard), Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig (Gossip Girl) e Will Price (The Equalizer).