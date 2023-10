Piccoli Brividi: la nuova serie horror di Disney+ è adatta ai bambini o solo agli adulti?

Se avete già divorato La caduta della casa degli Usher su Netflix, vi ricordiamo che da oggi su Disney+ potete trovare la nuova serie tv di Piccoli brividi, una rivisitazione moderna dei famosi racconti dell'orrore di RL Stine.

Curiosamente i due progetti hanno diverse cose in comune - non ultime il concept e la struttura: entrambi infatti partono dalla letteratura e da un autore specifico per 'riarrangiare' le sue opere più famose e usarle per creare un unico universo narrativo coerente - ma la domanda che tutti i genitori si staranno ponendo in queste ore è: Piccoli brividi è adatto anche ai bambini o è solo per adulti?

Il reboot tv di Piccoli Brividi di Disney+ non è destinato al pubblico dei più giovani, dato che il progetto segna un significativo allontanamento dalla serie tv originale, rivolta principalmente ai bambini. La nuova serie è classificata come TV-PG (uno standard più alto che non corrisponde al canonico PG-13 del cinema, dato che la tv è più facilmente accessibile ai minori) e contiene violenza, momenti spaventosi, temi per adulti e riferimenti e allusioni sessuali: a causa del tono più cupo e della maggiore attenzione alle sottotrame adolescenziali la visione per il pubblico più giovani è dunque sconsigliata.

Per farvi un'idea di ciò che vi aspetta, guardate il trailer ufficiale di Piccoli brividi.