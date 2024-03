Il Piccolo Principe e i Suoi Amici, dal 15 marzo su RaiPlay gli episodi in esclusiva!

Chi non si è mai perso tra le stelle con il Piccolo Principe? Fidatevi: se non l'avete fatto correte a trascorrere un po' di tempo tra le meravigliose pagine scritte da Antoine de Saint-Exupery... O, in alternativa, se proprio non avete voglia di dedicarvi alla lettura, attendete il prossimo 15 marzo e fiondatevi su RaiPlay!

Proprio quel giorno arriveranno infatti sulla piattaforma streaming Rai i 26 episodi de Il Piccolo Principe e i Suoi Amici, la serie animata destinata ai più piccoli (ma anche a coloro che, magari, piccoli vogliono tornare per qualche istante) ideata in occasione degli 80 anni dell'uscita dell'amatissimo racconto di Antoine de Saint-Exupery.

Prodotta da Method Animation, la serie ci porterà in viaggio con il Piccolo Principe, la Rosa, la Volpe e due nuovi amici, Carlotta ed Elia, due bambini del pianeta Terra che insieme al nostro piccolo eroe s'imbarcano per un viaggio a bordo dell'asteroide B612, trasformato per l'occasione in una navicella spaziale.

Incontrando personaggi di mille provenienze e culture diverse in giro per la galassia, Carlotta ed Elia impareranno insieme al loro nuovo amico ad affrontare i problemi della loro vita quotidiana. Cosa ne dite? Darete alla serie una possibilità, magari con la scusa di far compagnia a figli, nipoti o fratellini? Qui, intanto, trovate la nostra recensione de Il Piccolo Principe, il film d'animazione uscito nel 2015.