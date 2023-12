Piedone: Salvatore Esposito è uguale a Bud Spencer nelle prime foto dal set

In questi minuti Sky ha pubblicato le prime foto di Piedone, la nuova serie tv con Salvatore Esposito remake del film cult Piedone Lo Sbirro del 1973 con protagonista Bud Spencer.

Le prime foto dal set, disponibili in calce all'articolo, svelano anche gli altri protagonisti della serie, Silvia D’Amico (Christian, Comandante, A casa tutti bene – La serie) e Fabio Balsamo (Beata te, Generazione 56k, Pesci piccoli). In aggiunta, viene annunciata oggi anche la regia di Alessio Maria Federici, che arriva dal recente successo di Non ci resta che il crimine – La serie. Piedone è una serie in 4 episodi prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, ed è scritta da Peppe Fiore (Lovely Boy, Il Re).

Nel cast Salvatore Esposito interpreta Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia che viene dalla strada e appartiene alla strada: proprio come il suo mentore, l’ispettore Rizzo, il mitologico Piedone, da cui ha imparato tutto. In polizia dicono che è irregolare, indisciplinato, scorbutico. Ma crede nella giustizia anche se a modo suo, e crede che, per ottenerla, la legge ufficiale non basti. Silvia D’Amico sarà la commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli. Una sbirra di carriera, che crede nelle regole e nelle procedure: tutto quello che Palmieri non può soffrire. Fabio Balsamo, invece, vestirà la divisa dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. Noviello avrebbe voluto occuparsi di storia medievale, ma è finito a lavorare in polizia. E ha fatto bene: anche se nessuno lo direbbe mai, è nato per fare lo sbirro - perché oltre al fiuto ha una dote, l’umanità.

Piedone uscirà su Sky nel corso del 2024, con una data specifica che sarà comunicata in seguito.