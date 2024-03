Un giorno da Piedone: sul set della nuova serie Sky Original ispirata a Bud Spencer

Piedone è stato un personaggio iconico interpretato da Bud Spencer, il poliziotto Rizzo, pugni e giustizia, che l’attore ha impersonato a lungo. A distanza di molti anni Sky fa rivivere il lascito di questo straordinario immaginario con una serie con protagonista Salvatore Esposito.

Attenzione però perché la serie non sarà un reboot ma bensì un'ispirazione, una specie di sequel dove Esposito interpreterà un pupillo proprio di Piedone, al giorno d’oggi, nella sua Napoli, con dei comprimari di tutto rispetto. Ecco infatti la trama della serie Sky Original Piedone.

Siamo stati sul set, in una assolata giornata di fine gennaio, quando le riprese stavano per lasciare il capoluogo campano e dove abbiamo potuto assistere ad una ripresa e parlare con il cast artistico e tecnico.

Quattro episodi da 90 minuti prossimamente disponibile su Sky e Now, con Esposito nei panni di Vincenzo Palmieri, un poliziotto che non ama molto le regole ma ha un debole per la giustizia, proprio come il suo mentore, che sfoga le sue frustrazioni su un ring. Perché Palmieri ha un segreto, il wrestling, che ama praticare con lo pseudonimo di Flatfoot, proprio come nella scena a cui abbiamo assistito. Qui le prime foto dal set di Piedone.

Una discoteca alle porte di Napoli trasformata in un’arena di Stoccarda dove il protagonista sta avendo un incontro, proprio da lì partirà la narrazione della serie, con Palmieri che lavora all’estero e viene richiamato in patria, ritrovandosi a Napoli.

“Bud Spencer e Terence Hill sono stati i miei supereroi da bambino” con queste parole l’attore inizia a parlare del suo rapporto con la memoria di questa produzione “volevamo fare una serie che rappresenti dei valori positivi, l'umanità unita al crime senza tralasciare la commedia.” Salvatore poi parla del suo personaggio specificando come si distacchi da quello di Spencer: “il mio Vincenzo Palmieri non è quel Piedone. Il mio viene da un posto e una realtà difficile dalla quale ne è uscito grazie proprio a Rizzo che l’ha cresciuto professionalmente. Lui gli è molto grato e i suoi propositi si basano proprio nella lealtà che ha nei suoi confronti, anche se hanno atteggiamenti diversi.”

Un ispettore istintivo, che rispetta la memoria ma ha i suoi metodi, ad affiancarlo Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, rispettivamente l’ispettore aggiunto Michele Noviello e la severa commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli con i quali Palmieri dovrà riuscire a fare squadra.

Nils Hartmann (EVP Sky Studios Italia) racconta la nascita del progetto: “la prima volta che ne abbiamo parlato ho pensato che bisognava avere un rispetto enorme per ciò che circondava Piedone, non potevamo fare una cosa che scimmiottava l’originale, ma questa serie ha una sua identità quando ho letto i primi copioni ho pensato che fosse un progetto con la sua dignità e la sua anima un progetto entusiasmante".

Lo stesso confermato anche da Sonia Rovai (Amministratore delegato Wildside) che dichiara come Napoli sia l’anima della serie: “un protagonista insieme al cast, a livello produttivo poi è stata un’occasione unica per traghettare questo progetto, di cui ci siamo subito innamorati, al giorno d’oggi. Titanus ci ha presentato una serie irresistibile e insieme abbiamo capito come svilupparla.”

L'eredità che il regista era chiamato a fronteggiare non era da poco, perché il primo Piedone aveva la firma dello storico Steno e come dice anche Alessio Maria Federici: “la paura c’era, poi appena letta la sceneggiatura, ho ricevuto la conferma di un progetto solido, attuale, ambientato in questa splendida città di Napoli della quale sono innamorato e che aiuta uno sbirro che ha un occhio diverso, quello di non lasciare mai nessuno indietro, a restare umano. È un progetto molto stimolante.”

Non resta che aspettare l’uscita della serie su Sky e Now che si spera possa essere presto.