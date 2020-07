Pierluigi Diaco contro Alberto Matano: 'scorretto con Lorella Cuccarini'

Volano gli stracci tra Pierluigi Diaco ed Alberto Matano, dopo l'addio di Lorella Cuccarini a La Vita In Diretta, che a seguito della lettera pubblicata da quest'ultima continua ad essere al centro del dibattito in Rai.

Alcuni rumor emersi nelle ultime ore parlano di una lite tra Matano e Diaco, con quest'ultimo che ha difeso la collega. "Volano stracci fra Alberto Matano e Pierluigi Diaco. Fuori dalla sede Rai sembrerebbe sia successo il finimondo con urla e paroloni tra Pier Luigi Diaco e Alberto Matano, con il primo che accusava il secondo di aver contribuito a far fuori Lorella Cuccarini dalla “Vita in diretta“. Una scena imbarazzante anche per gli alti dirigenti Rai che hanno assistito allo spiacevole episodio. Pare che Matano non abbia risposto agli insulti per evitare di alimentare la polemica" ha affermato Wolf Break Official sul proprio account Instagram.

Diaco ha in parte smentito l'indiscrezione, allontanando i rumor sulla lite. Sul proprio account ufficiale Twitter, il conduttore ha affermato che "Matano è stato sleale con l’amica Lorella Cuccarini. Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?".