Io e Te, Pierluigi Diaco battibecca con Monica Setta: 'Vuoi condurre tu?'

Gelo in studio a "Io e Te", programma tv di Rai 1, condotto da Pierluigi Diaco con la presenza di Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli. Il conduttore, durante un'intervista, zittisce bruscamente la sua ospite, la collega di "Uno Mattina in Famiglia", Monica Setta.

Era appena iniziato il colloquio tra i due conduttori, quando hanno iniziato leggermente a sopraffarsi nelle battute, cosa che ha irritato Pierluigi Diaco, che ha interrotto l'intervista lanciando la frecciatina a Monica Setta: "Vuoi condurre tu?", al ché la Setta, dopo un attimo di sorpresa, ha ricambiato con un sorriso rispondendo "No, no, no, scusami".

Non è la prima volta per il presentatore avere una reazione del genere di fronte ad un ospite che cerca di prendere il suo posto anticipando le sue domande: era successo nei giorni scorsi durante l'intervista ad una coppia, nella quale la signora intervistata cercava di spiegare il proprio background prima che il conduttore potesse terminare il racconto.

Sui social si sono scatenati, e molti hanno notato quanto il conduttore odi essere interrotto mentre parla, avendo un carattere forte, così come Monica Setta. Dopo questa piccola gaffe, però, l'intervista è proseguita senza intoppi, e dopo il gelo iniziare nello studio è ritornato tutto alla normalità.

Il format estivo "Io e te" racconta le storie di molti personaggi, noti e meno noti, e sostituisce l'altro show di interviste e varietà "Vieni da me" condotto da Caterina Balivo, ora in pausa: Valeria Marini ha ammesso di aver fatto troppi reality, mentre la giornalista del TG 1 Laura Chimenti rivela un suo retroscena adolescenziale.