Pierluigi Diaco negativo al tampone: cosa accadrà ora a Io e Te?

Nelle ultime ore abbiamo assistito alla sospensione di Io eTe, il noto programma della fascia pomeridiana di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. Un membro dello staff era infatti risultato positivo al covid e, sono partiti i dovuti controlli.

Il presentatore è risultato fortunatamente negativo oal tampone a cui si era sottoposto e, è intervenuto direttamente da casa sua a La Vita in Diretta Estate per raccontare la vicenda: "C’è una collega che è risultata positiva al tampone. Stiamo quindi procedendo all’applicazione del protocollo Rai previsto in questi casi".

La trasmissione con Marcello Masi e Andrea Delogu, si dilaterà ulteriormente e andrà a coprire anche la fascia oraria di Io e Te, dunque il programma di Rai Uno inizierà alle 14.00 e si concluderà alle 18.40.

Il programma di Pierluigi Diaco avrebbe comunque dovuto concludersi il prossimo venerdì 4 settembre, non essendo stato riconfermato per la prossima stagione televisiva. A tal proposito il conduttore ha detto: "Provo estrema gratitudine. Tutto quello che abbiamo attraversato con la pandemia deve servire per ricordarci che siamo fortunati. Io sono veramente grato al direttore Coletta per la fiducia sincera che mi ha accordato. Poi le scelte dei direttori sono sempre insindacabili e non mi piace chi fa la vittima: ritengo che nessuno sia in dovere nei miei confronti. È una decisione che rispetto ma siccome vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ho già proposto un altro programma e spero che nei prossimi mesi sarà in onda"