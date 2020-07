Pierluigi Diaco fuori dai palinsesti Rai e si cancella dai social: 'La vita è altrove'

Non c'è pace per Pierluigi Diaco, il noto conduttore del programma della fascia pomeridiana della prima rete,sembra essere stato fatto fuori dai palinsesti Rai e per non alimentari ulteriori polemiche ha deciso di cancellare i suoi profili dai social network.

Il suo nome sembra non figurare in quelli presentati il 16 luglio e sembra dunque sempre più difficile il suo ritorno con la versione notturna di Io e Te. Diaco ha quindi twittato nelle ultime ore: "Così come Salvo Sottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai 1 sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni ufficiali sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021".

Inizialmente il conduttore sembrava non essere rimasto troppo deluso e si era mostrato propositivo ma poi ha aggiunto: "Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su Rai1, non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove".

Diaco non vuole dunque alimentare ulteriori polemiche, visto che nei giorni scorsi già ne è stato profondamente colpito. Diaco aveva subito molte critiche dopo aver sbagliato un congiuntivo e non era stato visto di buon occhio anche il suo litigio con Corinne Clery. Cosa ne sarà ora del conduttore?