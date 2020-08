Io e Te, Pierluigi Diaco spiazzato in diretta dall'ospite: 'Sei noioso'

Ormai Pierluigi Diaco viene preso di mira dai suoi stessi ospiti, dopo la gag con Katia Ricciarelli, ora il conduttore di Io e Te è stato anche punzecchiato da Mariolina Cannuli. L'ex volto della Rai gli ha infatti candidamente detto che è noioso.

L'annunciatrice è intervenuto nel programma della fascia pomeridiana di Rai Uno, parlando un po' di se e raccontando alcune vicende della sua vita. In particolare ha riferito a Diaco di quando fu contattata da Silvio Berlusconi in persona che voleva associare il suo volto alla nascente rete del Biscione: "Berlusconi mi chiamò per lavorare a Mediaset, ma rimasi in Rai dove avevo un contratto a tempo indeterminato. Lavorai comunque dietro le quinte di Mediaset, insegnando dizione alle giovani annunciatrici e conduttrici, tra cui la veneta Licia Colò".

Poi ha fatto i suoi complimenti a Diaco per l'eleganza vecchio stile della sua trasmissione e ha aggiunto: "Adesso devo dire qualcosa che per questa trasmissione che ha un suo aplomb...». Diaco, ridacchiando dice:"Stai dicendo che è noiosa? A me piace la tv noiosa...". A queste parole la Canuli ha risposto: "Tu sei noioso...". Diaco si abbandona ad una risata prima di proseguire con l'intervista all'annunciatrice che rivela: "Dirò una parola che in questa trasmissione non si usa... Le lombarde parlavano con la O chiusa. Dissi loro che se non la smettevano veniva loro la bocca a cu** di gallina".

Nonostante venga spesso punzecchiato dai suoi ospiti, sembra che la vita privato del conduttore vada a gonfie vele. Diaco ha infatti ammesso di essere innamoratissimo di suo marito Alessio.