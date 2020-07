Pierluigi Pardo lascia Tiki Taka a Chiambretti: 'Torno a fare solo il telecronista'

Pierluigi Pardo ha deciso di tornare al suo unico primo amore, ovvero la telecronaca, abbandonando dunque la conduzione televisiva del contenitore sportivo Tiki Taka, in onda ormai da 7 anni sulle reti Mediaset. Il suo posto dovrebbe essere preso da Piero Chiamberetti.

Il giornalista intervistato dal Corriere della Sera ha detto: "Tiki Taka era un esperimento nato sette anni fa da un buco di palinsesto, dove si parlava di calcio ma con leggerezza, in maniera diretta e informale, perché se siamo formali nel calcio è finita. Non è mica il recovery fund. Il programma era sopra la media di rete con uno share tra l’8 il 9% ma dopo tanti anni di conduzione ho sentito il bisogno di nuovi stimoli. Era un programma trasversale aperto a tutti: calciatori, artisti, politici, personaggi anche di altre tv. Sono passati tutti, da Vespa a Floris, da Fiorello a Jovanotti, da Renzi a Salvini, da Bocelli a Burioni".

E sul testimone che dovrebbe passare a Chiambretti ha aggiunto: "L’ho sentito spesso nei giorni del virus per fargli arrivare il mio affetto e lui mi ha chiamato quando ha avuto la proposta per Tiki Taka. Se davvero ci sarà Chiambretti penso di lasciarlo in buone mani e a un amico".

Nonstante la carriera l'abbia portato a fare nuove esperienze, il primo amore è impossibile da dimenticare: "La telecronaca è la mia passione viscerale, ti dà l’illusione di essere in campo, di essere un protagonista della partita. In qualche modo lo sei anche: sugli episodi dubbi i tifosi ti attaccano quasi quanto l’arbitro. La telecronaca è il fanciullino che è in me, il ticchettare del mio buonumore, per dirla alla Guccini. Per me è una questione estetica, musicale: ritmo e voce sono decisive. E poi la capacità di vivere la partita, se sei artificiale si percepisce".



In passato si era parlato di una possibile cancellazione di Tiki Taka che, sembra essere stata scongiurata da queste dichiarazioni di Pardo. Intanto un altro Pierluigi si trova senza alcun programma televisivo. Pare infatti che per via del suo caratteraccio, Diaco non farà parte dei Palinsesti Rai della prossima stagione.