Piero Angela compie 92 anni: 'Vivere fino a 120 anni? No, per carità!'

Sono ben 92 le candeline che spegnerà oggi Piero Angela: il celebre divulgatore scientifico e volto di trasmissioni come Superquark nacque infatti il 22 dicembre del 1928 ma, come lui stesso ci tiene a ribadire, nonostante qualche acciacco non vuole assolutamente saperne di cominciare ad avvertire il peso dell'età.

"Se sei curioso, creativo e ti interessi di diversi argomenti, allora stai bene. Funziono meglio adesso, rispetto a trenta anni fa. Ho i miei acciacchi, ma non avrei mai pensato di arrivare a questo traguardo. Sono tantissimi, per me un 92enne era un relitto umano. Festeggerò a casa con mia moglie e da un caro amico ho ricevuto un regalo bellissimo: un tartufo che sto già mangiando, altrimenti va a male" ha raccontato Angela durante un'intervista rilasciata a Io Donna.

Il conduttore, comunque, ha le idee chiare sul futuro: "Vivere fino a 120 anni? No, per carità! Tutte le macchine umane sono programmate per funzionare fino a una certa età. Ci sono anche delle eccezioni: persone che a 120 anni possono essere come me, ma la stragrande maggioranza ci arriva in condizioni fisiche e mentali terribili. Il Pianeta diventerebbe un lazzaretto. Praticamente un incubo".

Una battuta, ovviamente, Angela l'ha riservata anche all'imminente arrivo del vaccino anti-COVID: "La pandemia ha fatto morire tante persone, in modo atroce e private del conforto delle persone più care. Si tratta della salute. Il virus uccide. I vaccini sono stati realizzati da case farmaceutiche importanti, approvati dalle agenzie del farmaco. Tutti dovrebbero vaccinarsi. In passato mi sono occupato di pseudo medicina e i no vax rientrano in questa folle mentalità di pensare che sia io a decidere se prendere una medicina giusta oppure no. Ho fatto una battaglia contro l'omeopatia che mi è valsa denunce e processi da parte di medici omeopati". Il nostro, comunque, non ha intenzione di fermarsi: scopriamo insieme il nuovo programma di Piero Angela che andrà in onda sulle reti Rai.