Piero Angela festeggia i suoi 91 anni annunciando SuperQuark+ per Rai Play

Per festeggiare i suoi 91 anni appena compiuti, Piero Angela ha annunciato il nuovo format di SuperQuark pensato per la piattaforma streaming di RaiPlay, da poco rinnovatasi insieme al debutto dello show di Fiorello "Viva RaiPlay."

Con un video pubblicato dall'account ufficiale del programma, il divulgatore più amato della televisione italiana ha rivelato che le dieci puntate di SuperQuark+ sono già disponibili per la visione sul sito e le applicazioni di Rai Play.

"Sul web la fruizione è diversa, non è un programma di quasi due ore dove ci si mette in poltrona davanti al televisione per seguire: qui è una fruizione un po' parcellizzata, da guardare sul telefonino sull'autobus o in strada o da qualche altra parte. Abbiamo pensato a dei 'bocconcini', uno spezzatino che però avesse qualche coerenza" spiega Angela nel video.

Parlando invece della struttura degli episodi, la cui durata si attesta intorno ai 15 minuti, Angela ha spiegato: "In questi 15 minuti ci sono due miei pezzetti di introduzione e conclusione. All'interno ci sono dei nuovi divulgatori. E questa è l'altra novità: sono dei ragazzi, forse alcuni li conoscete perché hanno già il loro blog, mentre altri sono i nostri tradizionali divulgatori. Vedrete che sorpresa."

