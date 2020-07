Piero Angela inesauribile, a 91 anni torna in TV con Superquark: ecco quando

Piero Angela alla veneranda età di 91 anni questa sera torna in TV, con uno dei suoi più grandi successi, il programma di divulgazione più amato e longevo di sempre: Superquark. La sua registrazione non si era in realtà mai fermata e perfino durante la pandemia ha continuato ad andare in onda nella sua versione breve su Rai Play: pillole di SuperQuark+.

Il programma ormai ha più di 40 anni, ed è l'evoluzione di una prima versione chiamata semplicemente Quark, andata in onda a partire dai primi anni '80. La nuova versione ampliata è andata in onda a partire dal 1995 e ha una durata complessiva di circa 120 minuti.

Si occupa per lo più di divulgazione scientifica ma non manca una particolare attenzione anche al mondo del passato, con Alessandro Barbaro, ormai altro volto famosissimo della tv, specializzato soprattutto in storia medievale.

Piero Angela può contare anche sul supporto di suo figlio Alberto, amatissimo conduttore televisivo che è divenuto nel corso degli anni notissimo anche sul web. Questa sera farà scoprire al grande pubblico lo scheletro fossile di una balenottera del pliocene, rinvenuta qualche anno fa nelle terre del Brunello, in Val D'Orcia. Non mancheranno sicuramente altri ospiti d'eccezione per quello che è uno dei programmi più amati di sempre dal pubblico. Dunque stasera tutti sintonizzati su Rai 1.