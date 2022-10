Piero Angela: al via oggi su RaiTre il suo ultimo programma 'Prepararsi al Futuro'

L'improvvisa morte di Piero Angela ha sconvolto milioni di italiani lo scorso agosto. L'amato giornalista e conduttore televisivo ha portato per anni sui nostri schermi trasmissioni di divulgazione scientifica che hanno affascinato generazioni di grandi e piccoli e continuerà a farlo per l'ultima volta.

Infatti, nonostante la sua scomparsa, Piero tornerà ad essere protagonista nel suo prossimo programma televisivo. Come annunciato da suo figlio Alberto, oggi andrà in onda alle 15.00 su Rai Tre e ogni venerdì per 16 puntate, “Prepararsi al futuro”, l’ultimo programma ideato e scritto da Piero Angela e dedicato alle nuove generazioni. Ecco il bellissimo messaggio che Alberto ha condiviso sulle sue pagine social e che potete recuperare completo in calce alla notizia.

"Mio padre è sempre stato estremamente attento all’impatto sulla vita delle persone dei cambiamenti climatici e sociali, del progresso tecnologico, della ricerca scientifica. E con i suoi programmi ha sempre provato a raccontarli con un obiettivo di fondo: conoscerli per preparare noi, e soprattutto le nuove generazioni, ad affrontarli nel futuro" ha raccontato il conduttore.

"PS. Mi è stato fatto notare che una persona che ci ha lasciati da poco andrà in onda parlando di futuro. È proprio vero che il passato in certi casi è relativo, che nulla finisce e tutto si trasforma. Anche questo è un messaggio, carico di stimoli, riflessione e poesia, che ci ha lasciato Piero", ha concluso.

