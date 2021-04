Piero Angela torna su Rai 1 con le nuove puntate di Superquark

La TV di Stato ha annunciato il palinsesto estivo di Rai 1, che sarà fortemente caratterizzato da repliche delle fiction che hanno tenuto incollati milioni di spettatori nel corso della stagione invernale. Ci sono però anche ritorni importanti, come Superquark.

Per quanto riguarda il lunedì, dal 5 Luglio al 23 Agosto sono in programma le repliche delle due stagioni de L'Amica Geniale, mentre dal 30 Agosto toccherà a Bella da Morire.

Il martedì sarà invece la volta di Assisi nel Cuore, l'8 Giugno, dopo di che verranno proposti film ed anche le repliche di Bella Da Morire fino al 7 Settembre.

Di Mercoledì sarà la volta di Piero Angela, con il nuovo ciclo di Superquark, dal 14 Luglio al 25 Agosto, e prenderà il posto del figlio Alberto Angela. Il 1 Settembre invece sarà la volta dei Music Awards.

Giovedì toccherà ad un'altra fiction in replica: dal 24 Giugno parte DOC - Nelle Tue Mani, e dal 19 Agosto La Vita Promessa 2.

Venerdì il canale televisivo proporrà le repliche di Top Dieci (dal 9 Luglio) e Canzone Segreta dal 6 Agosto. Lo stesso varrà anche di sabato, dove saranno mandate in onda le repliche di altri show come The Voice Senior (dal 10 Luglio) ed A Grande Richiesta, mentre il 4 Settembre toccherà alla seconda puntata dei Music Awards.

Domenica invece la Rai ha scelto di mandare in onda dal 18 Luglio al 22 agosto le repliche di Vivi e lascia vivere e Una Voce Per Padre Pio il 4 Luglio.

Importante anche notare come dall'11 Giugno all'11 Luglio saranno mandate in onda le partite di Euro 2020 che l'anno scorso è stato rinviato a causa dell'emergenza Coronavirus. La Rai ha infatti acquistato i diritti tv per la trasmissione della competizione UEFA.