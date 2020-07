Piero Chiambretti arriva a Tiki Taka: 'Sarà un nuovo show tutto mio'

Dopo la notizia dell'addio di Pierluigi pardo a Tiki Taka si vociferava che Piero Chiambretti avrebbe potuto prendere il suo posto. Ora è arrivata l'ufficialità e il noto conduttore ne ha approfittato per parlare del difficile momento appena vissuto e del suo futuro alla guida del noto programma sportivo di Italia 1.

A Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che è stato proprio PierSilvio Berlusconi a chiedergli di assumere la conduzione di Tiki Taka: “Ho accettato la sua proposta perchè amo le sfide e sono onorato di far parte di questo gruppo di lavoro”.

Chiambretti ha però comunque ammesso che avrebbe voluto lavorare a ben altri programmi in questa nuova stagione televisiva: “Avevo altri progetti…Stavo pensando a La Repubblica dei bambini, programma in prima serata dedicato ai più piccoli…Ma non è escluso che riprenda l’idea più avanti”.

Tiki Taka sarà chiaramente personalizzato con nuovi contenuti e nuovi ospiti, modificando quindi i suoi connotati in base a quelli del presentatore: “La mia griffe si vedrà fin dalla nuova scenografia…Si capirà subito che è uno show mio.E che al centro naturalmente metterò il pallone”.

Garantita anche la presenza di donne che assicura Chiambretti non saranno trattate come oggetti: “Ci saranno donne in studio, non corpi femminili da esibire. Ci saranno giornaliste sportive, tifose, mogli o fidanzate di calciatori”.

Chissà se ci sarà anche Wanda Nara in questa nuova edizione di Tiki Taka.