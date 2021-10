Pif, Il Testimone torna su Sky: in arrivo Lampedusa e gli incontri con Mika e The Jackal

Tutto è pronto per la nona edizione de Il Testimone, vero e proprio cult della televisione italiana realizzato e condotto da Pif che si prepara a tornare in onda sui canali di Sky.

Lo show, che aveva già inaugurato il canale Sky Documentaries con una emozionante puntata su Giulio Regeni, è il programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif, e scritto con Luca Monarca: questa nuova stagione giunge ad un nuovo livello di maturità, coi primi due episodi de Il Testimone che andranno in onda sabato 23 e sabato 30 ottobre su Sky Documentaries (canali 122 e 402, disponibili anche on demand e in streaming su NOW) dedicati a Lampedusa, per raccontare quel lembo d’Italia più vicino all’Africa che all’Europa le cui coste vivono il continuo contrasto tra la bellezza del paradiso turistico e i drammi dell’immigrazione via mare.

Per la prima volta nella sua vita, Pif visita Lampedusa per raccontare un’isola che, nonostante la lontananza, è un punto nevralgico del nostro Paese. Il racconto dell’isola si snoderà attraverso due puntate: nella prima, Pif incontra chi sull’isola ci è nato e cresciuto e chi ci si è trasferito rinunciando ad alcune comodità della vita moderna: come si vive a Lampedusa? Quali sono le difficoltà e quali i vantaggi? L’arrivo di internet ha cambiato la vita dei lampedusani, soprattutto dei più giovani? Nella seconda, invece, Pif affronta un argomento inevitabile quando si parla di Lampedusa: i migranti. Quanto ciò che viene raccontato dalla stampa e dalla politica corrisponde alla realtà del territorio? Qual è il punto di vista dei lampedusani? Pif incontra chi, vincendo le proprie paure, si è ritrovato a salvare dei migranti sbarcati di notte a pochi metri dalla propria casa.

Nei successivi quattro episodi, che andranno in onda tra sabato 6 novembre e sabato 27 novembre, spazio a Mika, i The Jackal, alla lotta alla mafia da un particolare punto di vista femminile e ad una divertente scuola di polizia: in questo episodio Pif si arruolerà in polizia nella Scuola Allievi di Peschiera Del Garda, che accoglierà Il Testimone nei giorni di lezione dei futuri poliziotti.

