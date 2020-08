I pilastri della terra: arriva il libro prequel di Ken Follett sugli anni bui del Medioevo

'Fu sera e fu mattina' (in originale 'The Evening and the Morning'). Questo il titolo italiano del nuovo romanzo dello scrittore britannico Ken Follett e prequel del bestseller internazionale 'I pilastri della Terra', in arrivo in contemporanea mondiale il prossimo 15 settembre.

La storia di 'Fu sera e fu mattina' inizia nel 17 giugno 997, quando l'Inghilterra affrontava le incessanti incursioni dei Vichinghi. Il giovane costruttore di barca Edgar sta preparando la fuga insieme alla sua amata, ma i suoi piani vengono interrotti da un feroce attacco dei vichinghi che devastano la sua cittadina e lo costringono a partire con la sua famiglia per ricominciare da capo nel desolato villaggio di Dreng's Ferry.

In Normandia troviamo invece la giovane contessa Ragna, una giovane indipendente e fiera che si innamora del nobile inglese Wilwuf e decide di seguito contro il parere del padre, il conte Hubert di Cherbourg. Tuttavia, si renderà presto conto che lo stile di vita degli inglesi è molto diverso da quello a cui era abituata, e si ritroverà al centro di una lotta di potere.

Il romanzo segue anche le vicende di Alfred, un monaco erudito e idealista che vuole trasformare la sua abbazia in un centro di insegnamento e dovrà affrontare Wystan, un vescovo abile e spietato che farebbe di tutto pur di accrescere la sua ricchezza e il suo potere.

"Comprendere la storia è capire il nostro tempo", ha dichiarato Ken Follett, che in questo libro racconta la "fine dell'età delle tenebre e l'inizio del Medioevo vero e proprio, quindi un arco temporale che si colloca, di fatto, tra uno spartiacque, tra una sera e una mattina".