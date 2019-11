Il pilot di Superman and Lois della CW sarà girato a marzo 2020

Mentre l'ottava e ultima stagione di Arrow è ormai arrivata a metà percorso, l'Arrowverse da lei iniziato è pronto a continuare il suo processo d'espansione ed evoluzione sia con il più grande crossover mai apparso in tv, Crisi sulle Terre Infinite, sia con una nuova serie tv dedicata al Superman di Taylor Hoechlin.

Oltre a rivedere i due Superman di Tom Welling e Brand Routh nell'appena citato crossover, infatti, a un decennio dalla fine di Smalville l'Uomo d'Acciaio è pronto a tornare sul piccolo schermo in uno show tutto suo nell'annunciato Superman and Lois, quest'ultima nuovamente interpretata da Elizabeth Tulloch, vista in Supergirl proprio come Hoechlin.



La novità è che un nuovo report di Discussing Film avrebbe indicato che il pilot della nuova serie targata CW dovrebbe cominciare la sua produzione già nel marzo 2020, tra appena quattro mesi. È inoltre bene ricordare che il progetto ha avuto un ordine solo per un episodio pilota - come i vecchi tempi -, il che non ne garantisce il semaforo verde a serie (anche se sembra cosa scontata).



Vada come vada, gli occhi dei fan dell'Arrowverse sono ora tutti puntati su Crisi sulle Terre Infinite, il cui primo episodio andrà in onda sulla CW il prossimo 8 dicembre e che proseguirà poi per tre giorni con l'aggiunta di un quinto episodio speciale il 14 gennaio in Legends of Tomorrow.