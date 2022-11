Il pinguino, nuovi dettagli sulla serie con Colin Farrell: sarà un ponte per The Batman 2!

A qualche settimana dalla conferma che Cristin Milioni sarà Sofia Falcone in The Penguin, per la serie tv di HBO Max spin-off di The Batman di Matt Reeves con protagonista Colin Farrell in queste ore sono emerse nuove importanti informazioni.

Stando a quanto rivelato da Variety, infatti, la serie tv dedicata al Pinguino non sarà solo un semplice spin-off ma servirà anche da ponte narrativo tra gli eventi di The Batman e quelli di The Batman 2. A confermarlo parlando con il magazine è stata Sarah Aubrey, leader della sezione serie originali di HBO Max, che ha dichiarato:

"The Penguin inizierà subito dopo la fine di The Batman ma a livello temporale terminerà prima degli eventi del secondo film. L'uscita su HBO Max è ovviamente prevista prima che The Batman 2 arrivi al cinema, dunque si può dire che la serie rappresenterà un ponte tra The Batman e il suo sequel. Non siamo ancora pronti a rivelare una data d'uscita per The Penguin, ma posso dire che l'obiettivo di questa serie è mostrare com'è cambiata la vita di Oz dopo gli eventi del primo film: penso che il progetto sia un ottimo esempio di cosa si possa fare con il tempo concesso da otto episodi: sarà una storia delle strade di Gotham, ci saranno nuovi personaggi e tanti deliziosi colpi di scena."

Dalle dichiarazioni della Aubrey, inoltre, si può supporre che The Batman 2 sarà ambientato nel 'terzo anno' di attività di Bruce Wayne come vigilante di Gotham City - un anno dopo gli eventi del primo film - dato che la dirigente ha confermato che la storia di The Penguin porterà direttamente al sequel. Il salto temporale di diversi anni ipotizzato da alcuni fan è da dimenticare? Staremo a vedere.

The Penguin non ha ancora una data d'uscita, ma secondo quanto riportato le riprese dovrebbero iniziare a febbraio 2023.