Il Pinguino: via libera allo spin-off di The Batman con Colin Farrell

HBO Max ha dato ufficialmente il via libera alla produzione della serie sul Pinguino, spin-off del nuovo film sull'uomo pipistrello, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Batman, con protagonista Colin Farrell.

La serie sarà prodotta da Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell e Lauren LeFranc (che sarà anche la showrunner). Il Pinguino è uno dei tanti cattivi apparsi in The Batman e lo show, chiamato provvisoriamente "The Penguin", si unisce a Peacemaker e Titans come serie live-action ambientate nell'universo DC.

"Siamo entusiasti di presentare al pubblico una nuova versione di questo iconico personaggio DC mai vista prima. È incredibile lavorare con Matt, Dylan e Lauren per continuare questa storia e poter vedere Colin portare la sua già eccezionale interpretazione in 'The Batman' ad un livello successivo", ha affermato Sarah Aubrey di HBO Max.

"Colin è esploso fuori dallo schermo nei panni del Pinguino in 'The Batman', e avere la possibilità di esplorare a fondo la vita interiore di quel personaggio su HBO Max è un'emozione assoluta. Dylan e io siamo così entusiasti di poter lavorare con Lauren alla storia di Oz", ha detto Matt Reeves.

"Il mondo che Matt Reeves ha creato per 'The Batman' merita uno sguardo più profondo attraverso gli occhi di Oswald Cobblepot. Non potrei essere più entusiasta di continuare questa esplorazione di Oz mentre scala i ranghi per diventare il Pinguino. Sarà bello poter riportare sulle strade di Gotham un po' di follia e un po' di caos", ha concluso invece il protagonista Colin Farrell.

In attesa di scoprire nuove informazioni, vi lasciamo con un approfondimento sull'uscita dei sequel e spin-off anticipati in The Batman.