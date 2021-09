Dal Pinguino a Peacemaker, tutte le serie collegate al DCEU in lavorazione

6 release annuali e il multiverso per il DCEU. Questo il programma attuale, che vede crescere il franchise dei supereroi della DC. Tra l'altro, sarebbero in arrivo alcune serie, mentre altri progetti sono stati avviati. Il DCEU è pronto a prendere seriamente la strada della serialità, come fatto dalla Marvel. Ecco gli show che potrebbero arrivare.

Peacemaker

Abbiamo recentemente dato un primo sguardo a Peacemaker, la serie spin-off di Suicide Squad che vedrà John Cena nel ruolo del protagonista. La serie, scritta e diretta da James Gunn, porterà sullo schermo le missioni segrete del vigilante relative a un evento di catastrofico che sta affrontando il pianeta. Lo show arriverà sugli schermi a Ottobre.

La serie su Il Pinguino

Questa è una notizia piuttosto recente, che ha entusiasmato i fan. HBO Max avrebbe iniziato a pensare a una serie su Il Pinguino, il celebre villain conosciuto in Batman, che nel film di Reeves è interpretato da Colin Farrell. L'attore potrebbe riprendere il ruolo nella serie, che dovrebbe raccontare l'ascesa al potere di Oswald Cobblepot.

Constantine

John Constantine è un personaggio che conosciamo tutti, e che potrebbe presto tornare ancora su HBO Max. Con Abrams nei panni di produttore esecutivo, la serie potrebbe arrivare nel 2022.

Gotham PD

Molto diversa dalla serie che già conosciamo, Gotham, questo show sarà ambientato nel primo anno da vigilante di Batman. Fu annunciato insieme a The Batman, e nonostante la travagliata storia interna, che ha visto degli abbandoni per divergenze creative, potrebbe arrivare prima di quanto possiamo pensare.

Green Lantern

La DC spera di poter dare un nuovo occhio ai fan sul Corpo delle Lanterne Verdi con questa serie che butta dentro membri di varie epoche. Da quello che sappiamo fino ad ora sul cast, Finn Wittrock sarà Guy Gardner e Jeremy Irvine sarà Alan Scott.

Justice League Dark

Questa è una serie da tenere d'occhio, perché alla regia abbiamo un grande nome. Si tratta di Guillermo del Toro che nel 2013 aveva annunciato di essere al lavoro su una pellicola sulla Justice League Dark. Tuttavia il progetto non è andato in porto, e nel 2020, HBO Max l'ha trasformato in una serie. Imperdibile, aggiungeremmo.

Madame X

Questo show dovrebbe essere collegato a Justice League Dark. Scritto da Angela Robinson, e prodotto ancora una volta da Abrams, la serie parlerà di Madame Xanadu. Tuttavia ci sarà ancora da aspettare, perché la serie è entrata in sviluppo a Giugno 2021.

Val-Zod

Qui abbiamo una superstar nei panni di protagonista, o meglio, potremmo. Perché Michael B. Jordan, pur essendo molto quotato, non è stato ancora confermato. Jordan dovrebbe interpretare un supereroe molto simile al Superman che conosciamo.