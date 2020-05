Pio ed Amedeo confermano: la nuova stagione di Emigratis non si farà

In attesa di poter vedere le repliche di Emigratis, che torneranno presto su Canale 5, si parla della possibile nuova stagione dello show di Pio ed Amedeo. I due comici sono stati ospiti di Radio 105, a cui hanno confermato, però, che una nuova stagione del programma tv di successo non è in programma.

"Una nuova stagione? Siamo diventati padri, già stasera sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali" hanno ironizzato i due, che nel frattempo si sono sposati: Pio è legato a Cristina Garofalo, da cui ha avuto una figlia, Chiara, mentre Amedeo si è sposato con Maria Finizio ed è padre di due bambini, Federico ed Alice.

Tra l'ironia ed il serio, però, i comici pugliesi hanno chiarito che almeno al momento Emigratis è stato messo nel cassetto e che lo riprenderebbero solo una volta falliti.

Per quanto concerne Felicissima Sera, il programma che dovrebbe andare in onda su Canale 5 in prima serata, Pio ed Amedeo hanno osservato che il Coronavirus ha bloccato tutto: "eravamo pronti per partire su Canale 5 con un programma in studio, avevamo fatto l'upgrade, ma purtroppo è arrivata tutta questa cosa e ci siamo fermati. Il programma è solo rimandato".