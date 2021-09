Pio e Amedeo replicano a Fedez: 'Polemiche per fare marketing'

Non accenna ad esaurirsi la polemica social tra Pio e Amedeo e Fedez dopo i fatti del Seat Music e Awards. Qui i due comici avevamo preso di mira il rapper per quanto accaduto al Concertone del Primo Maggio.

Attraverso le proprie storie su Instagram i due hanno sottolineato come a loro avviso Fedez crei casi mediatici ad hoc al solo scopo di aumentare il suo seguito e soprattutto per fare marketing, aumentando così i suoi introiti. Pio e Amedeo hanno poi ironizzato sul termine dissing, ammettendo di non conoscerne pienamente nemmeno il significato.

I due anche questa volta hanno tirato in ballo il maggior numero di smalti che Fedez sarebbe riuscito a vendere dopo le storie social che sono seguite all'evento musicale di Rai 1. Pio e Amedeo hanno poi parlato di censura e del fatto che se due comici come loro non erano stati sottoposti ad alcun tipo di limitazione, nemmeno il discorso di Fedez al Primo Maggio sarebbe potuto essere censurato.

Bisogna dirlo, la polemica tra Pio e Amedeo e Ferragnez risale a ben prima del Seat Music Awards. Infatti tutto era iniziato da alcuni commenti di Chiara Ferragni al tipo di comicità dei due showman pugliesi, i quali avevano poi risposto per le rime, affermando che loro erano ben lontani dalla comicità di chi si tira cose in supermercato o fa beneficenza in Lamborghini.