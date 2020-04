Pio ed Amedeo tornano su Italia 1 con le repliche di Emigratis

Nella serata di ieri, durante la trasmissione di "Così è la vita" di Aldo, Giovanni e Giacomo, su Italia 1 è andata in onda la pubblicità che ha annunciato il ritorno in tv di Pio ed Amedeo. I due comici pugliesi, però, non debutteranno su Canale 5 come previsto dal palinsesto primaverile di Mediaset.

Il Biscione, probabilmente a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ha deciso di mandare in onda le repliche di Emigratis, il programma di successo che ha visto i due girare il mondo a scrocco, ospiti di VIP, sportivi e personaggi dello spettacolo.

La prima puntata andrà in onda già lunedì 4 Maggio, ovviamente in prima serata sulla rete cadetta. Non è chiaro però che edizione sarà mandata in onda: lo show infatti è composto da tre stagioni, trasmesse dal 2016 al 2018 che hanno riscosso un successo importante con una media di ascolti superiore al 9% di share. Secondo alcune indiscrezioni. però, dovrebbe toccare all'ultima edizione, che fu trasmessa in prima serata.

Mediaset ha comunque in programma "Felicissima Sera", il programma di Canale 5 con protagonisti proprio Pio ed Amedeo che dovrebbe intrattenere il pubblico in prima serata. A riguardo però non è stata ancora comunicata una data.

Dopo le repliche di Rock Economy e di Ciao Darwin di sabato sera, quindi, Mediaset continua a puntare sui programmi di successo per intrattenere il pubblico durante questo difficile momento.