Piove sul set di The Witcher, ma Henry Cavill è felice lo stesso

Marc Jobts, regista della serie TV The Witcher, ha pubblicato all'interno del proprio profilo su Twitter una foto del dietro le quinte che vede l'attore Henry Cavill sorridente mentre piove sul set.

Il lavoro di adattamento fatto da Lauren S. Hissrich, showrunner della serie, insieme al resto del team artistico e di produzione non è stato tra i più semplici, ma durante la realizzazione dell'opera tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski sembra non siano mancati anche i momenti di svago e divertimento.

Il post pubblicato su twitter - che come al solito potete trovare in calce all'articolo - da parte del regista vede Cavill nelle vesti del celebre Geralt di Rivia mentre si trova sdraiato su alcuni sacchi e coperto dalla pioggia grazie ad alcuni ombrelli. Jobts non specifica per quale scena l'attore era in attesa di recitare, ma Cavill appare divertito mentre il tempo è grigio. All'interno del post è inoltre presente anche un commento del regista 'Ecco come era realmente.. tutti sorrisi, ma io non ricordo l'arcobaleno!'.

Per tutti i fan della serie televisiva del colosso dello streaming, vi ricordiamo che sono da poco iniziate le riprese della seconda stagione e un video pubblicato su Twitter potrebbe confermare il casting di un personaggio in The Witcher 2.