Piovono critiche per l'incidente hot della Canalis: ecco la sua risposta

Nei giorni scorsi Elisabetta Canalis è stata protagonista di un piccolo incidente hot su Instagram che le ha procurato non pochi problemi con il popolo del web, sempre pronto a polemizzare e a puntare il dito.

Nel video oggetto della discordia, l'ex velina si mostra in lingerie e per errore ha messo in mostra una minuscola porzione delle sue parti intime. Lo slip era leggermente spostato e questo ha scatenato le immancabili critiche. I più perbenisti hanno invitato la Canalis a rimuovere il reel, il breve video di pochi secondi che mostra i vari cambi di biancheria intima ma, la showgirl non ha voluto sentire ragioni.

Di tutta risposta ha detto invece: "La tengo come todas" per sottolineare che a differenza di quanto si possa pensare, non vi è nulla di scabroso in quel video che mostra un minuscolo lembo di pelle. La frase è stata presa da Laura Pausini che l'ha utilizzata più volte in merito ad un episodio che l'ha riguardata nel corso di un concerto. La cantante infatti alla fine della sua esibizione, si mostrò sul palco con il solo accappatoio che fortuitamente si spostò mettendo in mostra più di quanto la Pausini non volesse.

Tra l'altro, l'ex velina conosce piuttosto bene le dinamiche dei social network e, spesso e volentieri pubblica immagini scandalose per suscitare l'attenzione dei propri follower. Elisabetta Canalis infatti nei giorni scorsi si è mostrata nuda in piscina, mandando totalmente in tilt i suoi fan.