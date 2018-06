Pippa Smith: Grown-Up Detective è il nome della nuova serie TV prodotta da Joss Whedon

Dopo aver capeggiato i team-up supereroistici di casa Marvel e DC Comics, Joss Whedon tornerà nel mondo delle commedie televisive per dirigere “Pippa Smith: Grown-Up Detective”, un nuovo serial prodotto dalla rete statunitense Freeform. Tutti i dettagli dopo il salto!

Creato da Siobhan Thompson e Rebecca Drysdale, il serial è descritto come una commedia dark che segue le vicende della ventenne Pippa Smith, un’ex investigatrice. Durante la serie, Smith dovrà occuparsi di relazioni complicate, dipendenze da droga e stupefacenti, e in ogni episodio dovrà gestire un nuovo caso, cercando al contempo di svelare un mistero più grande che aleggia sulla sua caotica esistenza.

Big Breakfast produrrà la serie, che vanterà come produttori esecutivi Drew Buckley, Jillian Vogel e Sam Reich. Anche Whedon e Drysdale saranno produttori, mentre Thompson sarà co-produttore.

Il nome di Whedon è ormai legato indissolubilmente alla storia della televisione. Meglio noto per aver creato la serie televisiva di Buffy l'ammazzavampiri, Whedon ha ideato anche serial come Angel, Firefly e Dollhouse. In seguito è passato al grande schermo, dove ha diretto blockbuster del calibro di The Avengers e Avengers: Age of Ultron per conto di Marvel, assumendo (più di recente) la direzione di Justice League.



Sebbene Whedon sia certamente più noto, anche Drysdale e Thompson hanno una vasta esperienza nel campo delle commedie televisive. Drysdale ha sceneggiato serie come Key & Peele, High Maintenance e Baskets, mentre Thomspon ha scritto per CollegeHumor e Bad Internet.