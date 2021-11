Pippen accusa Michael Jordan: 'Mai stati amici, non aveva rispetto dei compagni'

Dopo la celebrazione dei Chicago Bulls da parte della serie Netflix The Last Dance, grande successo di pubblico del 2020, Scottie Pippen non ci sta a considerare in quel modo così glorioso la figura di Michael Jordan, un uomo che secondo quello che afferma dalle pagine del suo nuovo libro "non aveva rispetto per i compagni" e di cui non era amico.

La docuserie The Last Dance su Netflix raccontava in maniera approfondita l'ultima stagione di Michael Jordan ai Chicago Bulls e le ultime vittorie con il dream team che poi si sarebbe sciolto ma va anche a ritroso ricostruendo tutta la carriera di Jordan e focalizzandosi di tanto in tanto sugli altri membri del team. Nel suo nuovo libro, Unguarded, in uscita il 9 novembre prossimo, Pippen accusa pesantemente il suo ex-capitano nei Bulls. Su queste pagine anche la nostra recensione di The Last Dance.

"Come si è permesso di trattare così in The Last Dance, il documentario prodotto da ESPN, me e i nostri compagni di squadra di allora, dopo tutto quello che abbiamo fatto per lui e per il suo prezioso marchio?", poi ancora "The Last Dance glorifica lui e non valorizza noi. Racconta di come sarei stato egoista a rinviare un’operazione e chiedere lo scambio? Semmai essere egoista è ritirarsi proprio all’inizio del raduno quando è troppo tardi per la franchigia per riorganizzarsi sul mercato".

Pippen ha continuato parlando di The Last Dance: "Rivedere in video come trattava (male) i suoi colleghi mi fa venire i brividi, ora come allora. Mi ha chiamato “il miglior compagno di squadra di sempre”. Non avrebbe potuto essere più altezzoso di così. Quanto sono stato naive per essermi aspettato qualcosa di diverso... Io e lui non siamo e non siamo mai stati amici".

E ancora, su Jordan: "Abbiamo vinto sei anelli nonostante lui se la prendesse con i suoi compagni. No, non mi preoccupo che il contenuto del libro ci allontani definitivamente. E per peggiorare ulteriormente le cose, per The Last Dance, che ha presentato come la sua storia, non quella di quei Bulls, lui ha ricevuto 10 milioni di dollari, noi neanche un centesimo. Era così preoccupato che i tifosi di questa generazione considerassero LeBron il più grande di sempre rispetto a lui che ha voluto mostrare a tutti la retrospettiva che lo metteva nella luce migliore".