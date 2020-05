Pippo Franco a ruota libera: 'mi rifiuto di andare in TV'

Intervista per Pippo Franco su Libero. L'ex conduttore del Bagaglino, infatti, in una lunga intervista rilasciata per il quotidiano ha parlato dell'attuale situazione televisiva, non risparmiando qualche bordata alla programmazione ed i contenuti proposti.

Pippo Franco infatti ha affermato che non è stata la TV a censurare lui, ma il contrario.

"È stata una mia scelta: sono io ad aver censurato la tv. Negli ultimi anni i programmi sono sempre all’insegna del non-contenuto, della risata fine a se stessa, mentre io faccio parte della scuola di Sordi, Tognazzi, Manfredi e Totò. Il mio era un cabaret che viveva dell’osservazione della realtà. La tv di oggi insegue la superficialità, per questo ho preferito concentrarmi su teatro e cinema" ha affermato, il quale però ha giudicato positivamente la partecipazione del figlio Gabriele a Temptation Island, al punto che l'ha definita "una grazia".

Al giornalista che le ha chiesto come mai non giudica il reality show superficiale, ha risposto che "conosco molto bene mio figlio: è incapace di tradire. All’epoca stava insieme a questa ragazza, che noi genitori abbiamo conosciuto di sfuggita. Ci saremmo detti al massimo “ciao”. Capisce bene quindi che eravamo preoccupati.. il reality ha aiutato mio figlio a fare chiarezza: in fondo solo attraverso l’esperienza possiamo capire meglio noi stessi e gli altri".



Di recente Mediaset Extra ha riproposto l'edizione de "La Sai L'Ultima?" condotta proprio da Pippo Franco.