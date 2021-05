Pirlo vince il secondo trofeo della stagione: la Coppa Italia vale la conferma alla Juve?

Secondo trofeo della stagione per Andrea Pirlo e la Juventus. Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Napoli, il Maestro porta a casa anche la Coppa Italia ed a pochi giorni dalla partita decisiva per la qualificazione in Champions League, gli scenari sul futuro potrebbero essere cambiati.

Ad esserne convinta è La Repubblica, secondo cui la convincente prestazione offerta nel secondo tempo dalla Juventus potrebbe spingere la dirigenza bianconera a continuare con il tecnico.

Le motivazioni sono anche legate alle opportunità: Massimiliano Allegri, che era stato avvicinato al Napoli qualche giorno fa, sembra essere sempre più vicino al Real Madrid di Florentino Perez che, però, secondo alcuni ancora non si sarebbe fatto sentire in quanto convinto di trattenere Zidane. Proprio Zidane era in corsa per il post Pirlo, ed a quanto pare sarebbe stata l'opzione preferita dalla proprietà, ma dovrebbe diventare CT della Francia dopo gli Europei di questa estate.

Resta sullo sfondo l'ipotesi Gattuso, che quasi certamente andrà via dal Napoli e continua ad essere vicino alla Fiorentina e Lazio.

In caso di qualificazione alla Champions League domenica prossima, quindi, il futuro di Pirlo potrebbe prendere una piega che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile da ipotizzare. La conferma però non è da escludere totalmente.